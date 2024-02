Humiling ng privacy: Catriona, Sam relasyon may kinakaharap na pagsubok

Naglabas na ng statement ang Cornerstone Entertainment, ang namamahala sa showbiz career nina Catriona Gray at Sam Milby.

Ang tagal-tagal na ngang pinagbubulung-bulungan ang chika tungkol sa hiwalayan umano ng CatSam. At medyo naguguluhan nga ang marami, dahil walang statement o sagot na nanggagaling sa kanila.

Kamakailan nga ay may lumbas na photo na magkasama ang dalawa, pati na si Isabel Oli, misis ni John Prats. At ‘yun nga ang pinagbasehan ng ibang marites, na walang katotohanan ang chika na hiwalay na sila.

Pero, mainit pa rin ang chika, na totoong hiwalay na ang CatSam. At kesyo naghihintay lang ng tamang panahon para mag-announce.

Pero, heto nga, naglabas na ng statement ang Cornerstone Entertainment sa tunay na sitwasyon ng magdyowa.

Heto ang kanilang pahayag:

“We at Cornerstone, as the talent management agency representing artists Sam Milby and Catriona Gray, would like to address the recent rumors surrounding their relationship.

“While it is true that Sam and Catriona are currently facing some challenges in their relationship, they are actively working on resolving these issues together,” base sa unang dalawang paragraph ng statement.

May pag-amin nga tungkol sa kinakaharap na challenge sa relasyon ng dalawa. Pero, `yun nga, magkasamang inaayos ng dalawa ang mga isyu na `yon.

Kaya pakiusap ng Cornerstone Entertainment…

“We kindly request that everyone respect their privacy during this time as they navigate through this situation.

“We appreciate the concern and well-wishers from all those who have shown support for the couple.”

Oh, hayan, klaro na siguro, na oo nga, may kinakaharap na mga pagsubok ang dalawa. Ang mahalaga, magkasama nilang nire-resolve ang problema. At pakiusap nga, igalang ang privacy ng dalawa.