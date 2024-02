Gawing P1,000 minimum wage

May katwiran ang Employers Confederation of the Philippines (ECOP) na tutulan ang pagtaas ng minimum wage ng P100 ng kada araw.

Sinabi ng ECOP sa Senado na magiging “catastrophic”—ibig sabihin malahiganteng trahedya—sa bayan kapag natupad ang nais ng mga senador na taasan ng P100 kada araw ang minimum wage.

Payag daw sila sa P30 hanggang P60 ang pagtaas ng minimum wage.

Siyanga naman. Kapag nasunod ang Senado, maraming kumpanya ang magsasara.

Hirap na nga ang mga maraming kumpanya dahil sa masamang kalagayan ng ekonomiya, dadagdagan pa ng malaking problema sila.

Walang saysay ang pagtaas ng kita ng ordinaryong mamamayan dahil kapag tumaas ang kanilang sahod ay tataas din ang mga bilihin.

Magpapaligsahan ang pagtaas ng sahod at mga bilihin dahil sa law of supply and demand.

Baka ‘di alam ng mga senador ang ibig sabihin ng inflation.

Inflation is defined in the dictionary as a continuing rise in the general price level usually attributed to an increase in the volume of money and credit relative to available goods and services.

Kapag maraming pera ang kumakalat ay tataas ang presyo ng mga bilihin.

Ito namang si Sen. Koko Pimentel ay eksaherado ang sinasabi laban sa mga employers.

Aniya ay dapat daw mag-adjust ang mga malalaking employers tulad ng ‘di muna bumili ng eroplano, helicopter at mga property abroad.

Alam ba ni Pimentel na kakaunti lang ang mayayaman na employers?

Karamihan ng mga kumpanya, na gaya halimbawa ng sa inyong lingkod, ay naghihikahos at hirap na hirap sa pagpapasuweldo ng kanilang mga empleyado.

Ngayong naaprubahan na ng Senado ang pagtaas ng minimum wage ng P100, magiging P710 ang sahod ng manggagawa sa National Capital Region. That is, kung pipirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang legislated wage increase.

Sa kasalukuyan ay P610 ang daily wage.

Bakit ‘di pa gawin ng mga senador na maging P1,000 na lang ang minimum wage para wala nang butal. Bakit barya-barya lang?

Tutal Kenkoy money na ang Philippine peso at parang wala nang halaga.

Malapit nang matulad na ang pera natin ngayon noong panahon ng Hapon.

Noong Japanese time, bayong ng pera ang dinadala kapag namalengke.