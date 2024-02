Dominic Roque namataan sa fashion gala ni Paul Cabral

Sosyal at star-studded ang first ever fashion show ng premyadong fashion designer na si Paul Cabral na ginanap nitong Martes ng gabi sa Laperal Mansion.

Siyempre present ang mga artistang niya ng damit. Kahit super busy ang schedules nila, umapir sila sa venue na malapit lang sa Malacañang para suportahan ang ‘Una Premier Gala’ ni Paul.

Isa si Maricel Soriano sa maagang dumating sa event. Maituturing na muse ni Paul ang Diamond Star kaya naman fly agad pauwi si Marya from her birthday vacation in Japan para suportahan ang kaibigang fashion designer.

Present din sa event si Judy Ann Santos na favorite bihisan ni Paul.

From ‘It’s Showtime’ naman ay dumeretso na si Vice Ganda sa Arlegui, Manila para suportahan si Paul na sobrang close sa Unkabogable Star.

Tila hindi naman alintana ni Dominic Roque ang mga intriga sa kanya at isa rin siya sa mga sumuporta kay Paul. Friend ng ex-fianće ni Bea Alonzo ang fashion designer at madalas ay ito ang gumagawa ng suits ni Dominic kaya dumalo rin siya sa nasabing event.

Siyempre marami ang natuwa nang makita sa event si Dominic. At least kahit daw dumadaan sa pagsubok ngayon ang ex ni Bea ay life goes on pa rin para rito.

Dumalo rin sa ‘Una Premier Gala’ sina Helen Gamboa kasama ang anak na si MTRCB Chairman Lala Sotto, Ara Mina, Wendell Ramos, Gerald Madrid, Senator Grace Poe, Senator Bong Revilla, Senator Mark Villar, at si First Lady Liza Araneta-Marcos.

For sure kung wala lang sakit si Kris Aquino at nasa Pilipinas ay nandoroon din ito sa fashion gala ng paborito at kaibigang fashion designer.

Kung matatandaan, si Paul din ang gumagawa ng mga barong at suit ni dating Pangulong Noynoy Aquino (SLN).

Anyway, ang bongga nga ng mga ganap sa event na iyon.

Congratulations, Paul!