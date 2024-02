David Licauco nagpraktis maging tatay sa Australia

Nagpapraktis na bang maging ‘daddy’ si David Licauco?

Aba, dumayo pa siya sa Australia para lang mag-feeling ‘tatay’.

Makikita nga sa Instagram story ni Elan Alyssandra Licauco-Kim ang mga photo/video ni David na may kargang baby ang aktor at todo smile, ha! May photo na siya rin ang nagtutulak ng stroller sa park.

Pero ang mas bongga nga ay ang video na karga-karga niya si baby, na Jimin ang tawag niya, at nagpapa-dede ng gatas sa bote.

Super cute nga ang dating, at puwede mo ngang isipin na handang-handa na siyang maging tatay.

Naku, for sure marami ang luluha kapag nagka-baby na si David. Hindi pa nila tanggap na sa puntong ito ng buhay ng kanilang idolo ay magiging tatay na ito.

Mas bet nilang makita ito na single pa, na kasama si Barbie Forteza sa lahat ng mga ganap niya sa harap ng kamera.

Pero di ba nga, open naman si David na talagang mahilig siya sa mga bata. Katunayan, may mga photo rin siya na nakasama niya ang isa sa mga bata sa ‘It’s Showtime’ na si Baby Argus.

Kaya hindi kataka-taka na magiging mabuting tatay talaga siya in the future, dahil bet na bet niyang makipaglaro sa mga bata.

Anyway, kapatid nga ni David si Elan Alyssandra Licauco-Kim, na siyang mommy ng baby, at mukhang naka-base na ito sa Australia, base sa location ng mga photo/video.

Apat na magkakapatid nga sina David, na bukod kay Elan, nandiyan pa sina Jean Arianne May, James Daniel.