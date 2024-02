Capital1 walang mantsa, Smart Sports bumalikwas

NANATILING walang bahid ang Capital1 Solar Boys sa dalawang laro habang nakapasok naman ang Smarts Sports Scribes sa win column sa ginaganap na Philippine Sportswriters Association (PSA) Cup nitong Martes, Pebrero 27, sa Ninoy Aquino Stadium sa Maynila.

Pinigilan ng Solar Boys, na sinuportahan ng Capital1 Solar Energy at ni Bulakan Mayor Vergel Meneses, ang huling hamon mula sa Say Chiz Smileys upang kunin ang 67-58 panalo, habang ang Scribes ay nakagawa ng malaking abante upang makayanan ang pag-ahon at makatakas sa 84-76 panalo laban sa Strong Group Athletics Press Row Bros sa ikalawang linggo ng torneo na isa sa mga proyekto ni PSA President Nelson Beltran ng The Philippine Star at suportado ng Philippine Sports Commission.

Apat na manlalaro ng Capital1, na suportado din ng Uratex at Rebel, ay may double figures kung saan pinamunuan nina Aldo Aviñante at John Bryan Ulanday ang atake na may 21 at 19 puntos, ayon sa pagkakasunod.

Si Delfin Dioquino ay may 13 puntos, habang si Christian Jacinto ay may 11. Nagdagdag din ang una ng 15 rebounds, habang ang huli ay humila pababa ng 23 boards bukod sa tatlong blocks.

Nanguna ang Solar Boys sa hanggang 13 puntos sa first half ngunit nagbanta ang Smileys at ibinaba ang lamang sa dalawa, 55-53. Gayunman, nakabawi ang Capital1 matapos ang 6-0 spurt bago nagawa nina Jeric Lopez at Cedelf Tupas na panatilihin ang Say Chiz sa striking distance.

Nagawa naman ni Ulanday ang basket para sa 63-56 bago sina Aviñante at Dioquino ang nagtapos sa Solar Boys.

Si Lopez ay may double-double na 24 points at 16 rebounds bukod sa pagposte ng tatlong steals.

Nagdagdag si Tupas ng 17 puntos at apat na rebounds, habang nagtala si Jonas Terrado ng 15 puntos, 17 rebounds, apat na assists, dalawang steals at dalawang blocks.

Sa nightcap, ibinuhos ni Julio Sampedro ang 16 sa kanyang 22 puntos sa first half tampok ang limang tres, upang maitakda ang tono para sa Smarts Sports na nanguna ng hanggang 30 puntos sa laro.

Ang panalo gayunpaman ay hindi dumating nang walang malaking takot matapos sinubukan ng Press Row Bros na umahon sa isang malaking pagbabalik sa ikaapat matapos habulin ang mga Scribes, 34-14.

Gayunman, nawalang saysay ang huli na laban dahil nakakuha ang Smart Sports ng ilang mahahalagang hit mula kina Reuben Terrado at AJ Bolando na nagselyado ng panalo.

Nagtapos din si Sampedro ng 11 rebounds at anim na assists habang nagdagdag si Bolando ng 22 puntos, limang rebounds at tatlong steals.

Nanguna si Flores sa Press Row Bros na may 30 puntos, pitong assists at anim na rebounds.

Si Lintag ay may 13 puntos at siyam na boards, habang si dela Paz ay nagtala ng 13 markers at 15 rebounds.

(Lito Oredo)