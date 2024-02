Bulalacao, Oriental Mindoro idineklara state of calamity dahil sa El Niño

IDINEKLARA kahapon ang state of calamity sa Bulalacao, Oriental Mindoro dahil sa patuloy na pagkatuyo ng mga ilog at sakahan bunga ng epekto ng El Niño phenomenon.

Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) naglabas ng resolusyon ang pamahalaang lokal ng Bulalacao para sa pagdedeklara ng state of calamity dahil umaabot na halos sa 500 ektaryang taniman ng sibuyas na may 575 magsasaka, 539.1 ektaryang taniman ng palay na may 545 magsasaka at 20.2 ektaryang iba pang mga pananim na may 28 magsasaka ang apektado ng tagtuyot.

Sa katunayan ay naghuhukay na ng iba pang pinagkukunan ng tubig ang mga magsasaka para mailigtas ang kanilang mga pananim.

Iniuiat din ng NDRRMC na pumalo na sa P865,161,689 ang pinsala sa agrikultura sa Ilocos, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, at Zamboanga dahil pa rin sa El Niño.

Abot sa 15,341 magsasaka at mangingisda sa 13,521 ektarya ng taniman ang apektado rito, dagdag ng NDRRMC.

Nauna nang ipinahayag ng weather bureau na nagsimula ang El Niño phenomenon sa bansa noong Hulyo ng nakaraang taon.