Boss Lady himarurot

IMPRESIBO ang pagkapanalo ng kabayong si Boss Lady sa 2024 Philracom 3-Year-Old & Above Maiden Race na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas noong Linggo ng hapon.

Ito’y dahil kahit nakipagbanatan sa unahan si Boss Lady ay nagwagi pa rin ito ng may walong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Bronze Bell.

Humarurot sa unahan si Bronze Bell paglabas ng aparato pero hindi siya pinalayo ni Boss Lady na nirendahan ni star jockey Jeffril Tagulao Zarate.

Mainit ang bakbakan sa unahan sa pagitan nina Boss Lady at Bronze Bell pero pagsapit ng far turn ay umungos na ang winning horse, pagsapit ng huling kurbada ay lamang na ito ng dalawang kabayo.

Lalo pang ginanahan sa pagtakbo si Boss Lady sa rektahan kaya magaan nitong tinawid ang meta.

Inirehistro ni Boss Lady ang tiyempong 1:27.2 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si JM Arroyo ang P22,000 added prize.

Terserong dumating sa finish line si Tough Feeling habang pang-apat si Essential Lady.

Nasungkit ni Joseph Dyhengco, ang breeder ng nanalong kabayo ang P4,500 habang P1,000 at P500 ang second at third, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)