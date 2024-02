NAGSANIB pwersa ang Bureau Immigration (BI) at Department of Labor and Employment (DOLE) para labanan ang pagpasok at pananatili sa bansa ng mga ilegal na dayuhan sa pamamagitan ng bagong data sharing agreement.

Layon ng kasunduan, na nilagdaan nina BI Commissioner Norman Tansingco at DOLE Secretary Bienvenido Laguesma, na bumalangkas ng mga hakbang para sa real-time na data exchange sa pagitan ng dalawang ahensya.

Nakasaad dito ang pagbibigay ng DOLE sa BI ng komprehensibong data sa mga dayuhang nabigyan ng alien employment permit (AEP), certificate of exemption at exclusion, gayundin ng impormasyon sa mga kinansela at binawi na AEP at certificate of exemption.

Gagamitin ito ng BI sa pag-verify ng impormasyong isinumite ng mga dayuhan na naga-apply ng conversion sa o pagpapalawak ng kanilang 9(g) working visa.

“The primary objective of this collaborative effort is to ensure that only legitimate foreign workers, duly vetted by DOLE, are granted work visas and permits in the Philippines,” sabi ni Tansingco.

(Mina Navarro)