Bella Belen, Lady Bulldogs kinarne Adamson University

Mga laro sa Sabado:

(SM Mall of Asia Arena)

10:00am – NU vs UP (men’s)

12:00nn – La Salle vs Ateneo (men’s)

2:00pm – NU vs UP (women’s)

4:00pm – La Salle vs Ateneo (women’s)

NAGPAKAWALA ng malalakas na atake si first Rookie-MVP Mhicaela “Bella” Belen upang dalhin sa ikalawang sunod na panalo ang National University (NU) Lady Bulldogs para sumososyo sa three-way tie sa second spot kasunod ng pangwawalis sa Adamson University (AdU) Lady Falcons 25-17, 25-20, 25-20 sa unang laro ng 86th University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament, Miyerkoles, sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Magkasunod na impresibong laro ang ipinakita ng 21-anyos na outside hitter nang tumapos muli ito sa doble pigura sa 15 puntos galing lahat sa atake kasama ang tig-limang excellent digs at receptions tungo sa pagbigay sa NU ng 2-1 kartada katabla ang reigning champions De La Salle Lady Spikers at Far Eastern University (FEU) Lady Tamaraws sa likod ng unbeaten na University of Santo Tomas (UST) Golden Tigresses sa 3-0.

Bumagsak naman ang Adamson sa 1-2 rekord kasama ang University of the East (UE) Lady Red Warriors.

Ipinaramdam ng 5-foot-7 spiker mula Quezon City ang lupit ng kanyang mga atake na naging pangunahing sandalan ng Lady Bulldogs sa third set, katulong sina Alyssa Solomon, Vange Alinsug at Best Player of the Game na si ace playmaker Camilla Lamina.

Bumanat ang opposite hitter na si Solomon ng game-high 17 points mula sa 14 atake, dalawang blocks at isang ace, gayundin si Alinsug sa 12 markers galing sa 10 kills at dalawang blocks kabilang ang anim na digs.

Mahusay naman ang pagmamando sa opensa ni Lamina na namahagi ng 17 excellent sets at dalawang puntos.

Nagpakawala ng matitinding palo ang Lady Bulldogs para sundan ang pahirapang fifth set na panalo laban sa Ateneo Blue Eagles matapos dominahin ang atake sa 52 kumpara sa 31 lamang ng Adamson, subalit nagtala ng mas maraming errors sa 21 laban sa 18 ng Lady Falcons.

Nagkasya naman sina Antonette Adolfo at Mayang Nuique sa tig-siyam na puntos, habang nag-ambag si team captain Lucille Almonte ng pitong puntos kasama ang 15 excellent receptions at limang digs para sa Adamson.

Nakatakdang kagatin ng Lady Bulldogs ang kanilang ikatlong panalo laban sa University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa darating na Sabado sa unang laro sa alas-2 ng hapon, habang hanap namang makabawi ng Lady Falcons kontra Lady Warriors sa Linggo sa 2pm encounter.

(Gerard Arce)