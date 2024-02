Ikinabahala ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang dumaraming presensiya ng barko ng China sa West Philippine Sea kung saan ang pinakahuli ay ang namataang Chinese warship.

Sa ambush interview sa pangulo, sinabi nitong dati ay mga barko lamang ng China Coast Guard at militia boats ang nakakalat sa WPS pero nga-yon ay mayroon nang presensiya ng kanilang navy.

Nagbabago aniya ang sitwasyon subalit hindi magpapatinag ang gobyerno at sa halip ay patuloy pa ring gagawin ng Philippine Coast Guard ang kanilang pagbabantay sa teritoryo ng Pilipinas.

“It’s worrisome because there are two elements to that, one is dati Coast Guard lang ng China ang gumagalaw doon sa area natin. Ngayon, may navy na, sumama pa mga fishing boat,” anang pangulo.

Tiniyak ng presidente na patuloy pa ring idedepensa ng gobyerno ang maritime territory ng Pilipinas gayundin ang patuloy na pagsuporta sa mga mangingisdang namamalakaya sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea.

Kahit pa aniya patuloy ang ginagawang panghaharang ng mga barko ng China sa mga barko ng Philippine Coast Guard, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na patuloy na gagawin ang pagbabantay upang matulungan ang mga ma¬ngingisda sa kanilang paghaha¬napbuhay.

“At despite whatever happens, bina-block tayo, kung ano, may shadow, eh patuloy pa rin ang ating gagawin dahil ‘yan naman ang trabaho natin, trabaho natin tulungan ‘yong mga fisher na matagal na, ilang henerasyon na doon nangingisda,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)