Anne Curtis never pinabayaan si Jasmine

This year ay 13 years na sa showbiz si Jasmine Curtis-Smith.

Bago pa siya pumunta ng Pilipinas noong 2011 ay nag-taping na siya sa Sydney, Australia ng ‘Ang Utol Kong Hooodlum’ TV5 serye with JC de Vera.

At nakasama nga namin sa location taping ng seryeng iyon si Jasmine kaya naging close kami sa kanya.

So kumusta na na for 13 years ay still active siya sa showbiz?

“I’m so glad na still active pa rin,” sey ng utol ni Anne Curtis.

Ang nakakatuwa nga at very thankful din si Jasmine ay ang palaging suporta sa kanya ng kanyang ate.

Kapag nga may mga proyekto si Jasmine ay palaging nakasuporta si Anne.

Si Anne talaga ang panay ang post at flex sa mga project ni Jasmine.

Siyempre, sobrang appreciated iyon ni Jasmine.

“Yes, si Ate talaga ‘yung sobrang nagpo-promote ng projects ko. Siyempre, naa-appreciate ko ‘yung support and love niya.

“She’s always like that kaya I’m so happy,” sey ni Jasmine.

Pati ang ‘Asawa ng Asawa Ko’ serye ni Jasmine sa GMA-7 ay grabeng i-promote ni Anne, ha!

At ngayon nga ay may bagong pelikula si Jasmine, ang ‘A Glimpse of Forever’ ng Viva Films.

Siyempre happy si Jasmine na ipapalabas sa mga sinehan ang bago niyang project.

“Yes, I’m so glad na ‘yung movie namin ipapalabas sa cinemas. It’s a very nice movie and sana suportahan ng moviegoers,” tsika ni Jasmine.

Kasama ni Jasmine sa ‘A Glimpse of Forever’ sina Diego Loyzaga, Jerome Ponce.

Bongga!