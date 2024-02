Alex Eala nakamit career-best WTA No. 180 ranking

NAKAMIT ni 2022 US Open Junior women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang bagong career-best Women’s Tennis Association (WTA) ranking sa inilabas na pinakahuling listahan nitong Lunes sa pag-akyat sa World No.180.

Ang 18-anyos na Globe Ambassador at dating Rafa Nadal Academy scholar ay huling nahulog sa World No. 188 nakaraang linggo bago nagawang tumaas muli ng walong hakbang para tuluyang lampasan ang dati niyang best ranking na No.184 noong Enero 29.

Ito ay matapos ang paglalaro ng Hangzhuo Asian Games double bronze medalist na si Eala sa quarterfinal round ng W75 Porto sa Portugal kung saan ito nabigo kay Anna Bondar ng Hungary, 4-6, 7-6, 1-6 noong Biyernes.

Sumabak din si Eala sa doubles kung saan nagkasya lamang din sa quarterfinals kasama ang partner na si Ali Collin ng Great Britain matapos malasap ang 3-6, 4-6 na pagkatalo kina Alicia Barnett at Anna-Len Friedsam.

Naghahangad si Eala, na nanalo ng kanyang unang International Tennis Federation (ITF) doubles title bilang isang pro sa W50 Pune sa India noong Enero, sa kanyang unang singles title ngayong taon at ikalima sa pangkalahatan sa pagsabak niya sa W50 Trnava sa Slovakia ngayong linggo.

Ang Cambodia SEA Games triple bronze medalist ay muling makakalaban ang No.2 seed na si Bondar sa unang round ng $50,000 tournament sa Slovenia sa Miyerkoles (Manila time).

Makikita rin si Eala ang aksiyon sa doubles kasama ang kanyang partner na si Zeynep Somnez ng Turkey sa kanilang pakikipagharap kina Tang Qianhui ng China at Liang En Shuo ng Chinese Taipei sa opening round.

(Lito Oredo)