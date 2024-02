‘Yung gusto mong pakiligin yung dyowa mong lamigin!

Ito na ang swak na regalo na binida ng netizen na si Ma Victoria Angela Berones sa Facebook Group na ‘Crochet Philippines’ na tinawag niyang surprise bouquet blanket.

Ayon kay Berones, ito ang sa kanyang dream project.

“Dream project. Took me a while kasi di ko natantya ‘yung dami ng yarn na need ko. ‘Di ko kayang gayahin ‘yung mismong sa YouTube so nag create ako ng sarili ko magawa ko lang ito,” saad niya.

Bukod dito, nilinaw din ni Berones na sarili niyang pattern ang ginamit niya sa paggawa ng bouquet kumot na ito at lalong hindi rin ito for sale.

Humakot ang post ni Berones ng higit 60k reaction at dagsang sentimento mula sa madlang peeps.

Gaya ni Zheeng Izon, aniya, “Great work ma’am.”

“Amazing! Galing nyo po mam,” say ni Glo Ry.

Puri pa ni Fatima Meikun, “Hala ang gandaaa and ang galing.”

“Salute to you madam,,ang tiyaga nyo mag-gantsilyo,” dagdag pa ni Bessie Salazar.

Ikaw, ano ang magiging reaksyon mo kung regaluhan ka ng ganito?

(Moises Caleon)