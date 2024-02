Inaasahang uusok na ang debate sa Senado matapos lagdaan ng 12 senador ang committee report para gawing legal ang paggamit ng medical marijuana.

Ang Committee Report No. 210 na isinumite ng Senate Committee on Health and Demography ay hango sa Senate Bill No. 2573 na inihain ni Senador Robin Padilla.

Bukod kay Padilla, ang mga lumagda sa committee report ay sina Senador Bong Go, Ronald “Bato” Dela Rosa, Sonny Angara, JV Ejercito, Jinggoy Estrada, Mark Villar, Lito Lapid, Raffy Tulfo, Ramon “Bong” Revilla Jr., Senate Minority Leader Aquilino “Koko” Pimentel Jr. at Senate Majority Leader Joel Villanueva.

Lumagda sina Revilla, Villar at Go na may reservation habang sina Estrada, Villanueva at Pimentel ay mag-i-interpellate o gagawa ng pag-amiyenda kapag iniakyat na ang panukala sa plenaryo ng Senado.

Sa ilalim ng panukala, ang paggamit medical marijuana ay bibigyan lamang ng permiso para gamutin ang isang pasyente na may malalang kondisyon o sintomas.

“The medicalization of cannabis includes its acquisition, possession, transportation, delivery, dispensing, administration, cultivation or manufacturing by private individuals or entities only for medical and research purposes,” sabi sa panukala. (Dindo Matining)