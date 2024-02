Umaatikabong aksiyon tampok sa 30th NCRAA

MAGSISILBING espesyal na panauhing-pandangal si Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) Executive Director Erica Dy sa pagbubukas ng National Capital Region Athletic Association (NCRAA) ng ika-30 season sa Biyernes sa PhilSports Arena.

Si Dy ang magiging honorary speaker sa 11am opening ceremony kasunod ng tipoff sa pagitan ng University of Luzon at De La Salle-Dasmarinas.

Sinabi ni NCRAA General Manager Buddy Encarnado sa Philippine Sportswriters Association (PSA) Forum na ang tatlong dekada na liga ay naghahanap upang palakasin ang pakikipagtulungan nito sa governing body ng bansa para sa basketball bilang isang paraan ng pagtuklas ng mga bagong lokal na talento.

“Nais naming tiyakin na mayroon kaming mas mahusay na mga pagpipilian, na ang industriya ng basketball at ang NCRAA ay patuloy na gawin ang aming makakaya upang matuklasan, kung maaari kong bigyang-diin ang mga talento sa bahay, para talagang masasabi namin na maaari kaming mag-ambag sa programa ng Gilas Pilipinas,” sabi ni Rncarnado, dating PBA chairman at team governor ng Sta. Lucia, sa pampublikong sports program na iniharap ng San Miguel Corporation, Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, MILO, PLDT/Smart at ArenaPlus, ang nangungunang sports entertainment gateway sa Pilipinas.

Kasama nitong dumalo sa forum sina NCRAA president at Professor Mary Grace Demetillo (St. Dominic College of Asia), Benjamin Hernandez (PATTS College of Aeronautics), Hazel Mea (Lyceum University of the Philippines-Laguna), Engr. Sina Ted Cada (AIMS) at Chloe Mamon (Immaculada Concepcion Colleges).

Bubuksan ng defending champion Immaculada Concepcion Colleges ang kanilang title defense laban sa Asian Institute of Maritime Studies (AIMS) sa alas-3 ng hapon, pangunahing laro sa ala-una ang St. Dominic College of Asia at Bestlink College of the Philippines.

Ang iba pang paaralang kalahok ngayong season ay ang PATTS College of Aeronautics, Lyceum of the Philippines-Laguna, Olivarez College, Emilio Aguinaldo College-Cavite at Philippine Marine Merchant School.

Bukod sa basketball, lalaruin din ang men at women’s volleyball pati ang women’s basketball, e-sports, badminton, chess, table tennis at women’s beach volleyball, isang event na pinangunahan ng NCRAA sa collegiate ranks.

(Lito Oredo)