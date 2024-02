Tim Cone malaki elibs kay Kai Sotto

NANINIWALA si national men’s basketball team head coach Tim Cone na malapit nang maging dominanteng puwersa ang 7-foot-3 na si Kai Sotto sa rehiyon ng Asya matapos magkaroon ng pagkakataong mag-coach sa big man para sa Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup 2025 qualifiers.

“He is going to absolutely dominate Asia. I’ve always felt that,” sabi ni Cone nitong Linggo matapos talunin ng Gilas ang Chinese Taipei, 106-53, para kumpletuhin ang sweep ng dalawang laro nito sa window 1 ng torneo.

Ang import ng Japan B.League ay nagkaroon ng isa sa kanyang pinakamahusay na laro suot ang uniporme ng Gilas laban sa Chinese Taipei, na nakolekta ng 18 puntos, 10 rebounds, limang assists at tatlong blocks na ikinatuwa ng mga Pilipinong tagahanga sa PhilSports Arena.

Habang nakikita niya nang malapitan si Sotto bilang coach ng Gilas, mas kumbinsido si Cone na isa na si Sotto sa pinakamahusay na mga manlalaro sa Asya, at ang susunod na yugto para sa kanya ay ang makarating sa susunod na antas hanggang sa makapasok siya sa NBA.

Umaasa si Cone na ang pananatili ni Sotto sa Gilas sa susunod na window ay makakatulong para maisakatuparan nito ang kanyang pangarap.

“If you get him into the right spots, he can absolutely dominate Asia. For him, the next spot is to get up to the European level and the NBA level and we are hoping that we can help him get into that level,”sabi ni Cone.

Hindi na estranghero si Cone na makakita nang malapitan ng NBA talent, matapos itong maging bahagi ng Summer League coaching staff ng Miami Heat nakaraang taon.

(Lito Oredo)