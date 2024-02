Sino raw itong starlet ang may sugar daddy na mayamang politiko sa bansa?

Ayon sa nakalap ni Mang Teban, buwanan daw kung magbigay ng allowance ang politiko sa seksing starlet.

Ang drama ng babae, maysakit ang kanyang madir kaya kailangan ang pagpapagamot kaya malaking pera ang kailangan niya kada buwan.

Isa pa, kailangan daw masustansiya ang kanyang kinakain para manatili ang sexy body na siyang nilalawayan este pinaglalawayan ng politiko.

Ang starlet, produkto ng “Salamat Dok” pero kung minsan sumasakit ang boobs nito kaya sinabihan ng politiko na ipatanggal ang palaman, pero tumanggi si babae dahil baka mawalan daw siya ng proyekto.

Bukod diyan, kapag may biyahe sa abroad ang starlet, inoobliga rin nito ang kanyang papa na magbigay ng pocket money para raw hindi ito magutom sa kalalakwatsa.

May asawa na at mga anak ang politiko pero dahil may edad na ang kanyang esmi, panay ang pangangaliwa umano ng mister. Hindi lang umano ang starlet ang chinuchurva ng mayamang politiko kundi pati na rin ang isa pang seksing showbiz personality.

Pintahan n’yo na. Ang starlet ay may initials na pumuputok habang ang politiko ay wala sa Luzon.