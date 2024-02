Sey mo Marian? Jillian Ward tinutulak mag-Marimar

Si Jillian Ward ang naiisip ng marami na puwedeng pumalit kay Marian Rivera bilang ‘Marimar’.

Kung ganda nga raw ang pag-uusapan, hindi nagkakalayo ang dalawa, kaya kering-keri na maging pantasya ng mga boylet si Jillian, na tulad nga nang nangyari noon kay Marian.

At siyempre, pagdating sa akting, walang duda na mahusay rin si Jillian. Mas maaga nga siyang nahasa sa pag-arte, kaya sure ang marami na kering-keri niyang gumanap sa mas madadramang role.

At kung sex appeal nga ang pag-uusapan, ngayon pa lang ay umuusok na sa ganung aspeto si Jillian.

“Si Jillian talaga ang puwedeng mag-Marimar, ang lakas ng sex appeal.”

“Para siyang si Marian, ang ganda ng mukha, hindi nakakasawa, ang fresh.”

“Hey GMA, kung naghahanap kayo ng bagong Marimar, walang duda si Jillian na `yon.

“Super bagay, super ganda ni Jillian, kaya siya na talaga si Marimar.”

“Kung ako sa GMA i-revive nila ang Marimar at si Jillian ang gawing bida.”

“I will not be surprised kung si Jillian ang susunod na Marimar.”

“Marimar na Marimar ang atake ng kagandahan ni Jillian.”

Well, sure naman ako na kung ano ang hiling ng mga fan, basta kering-keri naman, binibigay talaga ng GMA!