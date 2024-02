Sanya Lopez kinikilig kay Cha Eun-woo

Babaeng walang pahinga rin talaga si Sanya Lopez!

Bukod sa taping ng serye nila nina Alden Richards, Barbie Forteza, David Licauco, kung saan-saan din siya nagpupunta para magpasaya.

Like recently, nagpunta siya sa Cagayan de Oro para magpaligaya ng mga faney niya roon.

At dahil balikan lang halos ang mga ganap niya, kaya mababakas talaga sa mukha niya ang sobrang pagod.

“‘Pag pagod ka na ang hirap mamili minsan, kung matutulog or kakain,” sey niya.

At ‘yun nga, may iba pa siyang ganap, tulad na lang kamakailan, na talagang subsob siya sa taping, at sumakit ang katawan niya.

“Ang sakit ng katawan ko… para akong binugbog. Pero totoo naman nakipagbugbugan ako kahapon!” sabi ni Sanya.

Mabuti na lang, kahit papaano ay may inspirasyon siya. Na hindi man niya boyfriend, o hindi man niya nakakasama, lumiligaya naman siya sa tuwing nakikita ito sa social media.

Si Cha Eun-woo nga ang inspirasyon, nagpapakilig sa kanya.

“Eunwoo! Bibiiii!” tumitiling chika niya.

Well, iba rin talaga ang showbiz, na kahit maganda ka, sikat ka, marami kang trabaho, pero wala kang dyowa!

(Dondon Sermino)