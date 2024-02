Talamak na ang ginagawang pananabotahe ng China sa electronic communication ng mga barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea (WPS).

Sinabi ni Philippine Navy spokesperson for West Philippines Sea (WPS) Commodore Roy Vincent Trinidad na apat na taon na silang pineperwisyo sa pagtatangka ng China na pilayin ang kanilang komunikasyon.

“The activities of China in the WPS have been goin¬g on for quite some time now when it comes to interference on our electron-ic capabilities. I have discussed this with the commander of the Naval Forces West this morning. And it has been going on for the past three to four years, maybe even earlier,” paglalahad ni Trinidad.

“There was an increase in cyber interferenc¬e, electronic interference and jammings and stuff like that, not only for equip-ment of the ship but also for land-based communication equipment,” sabi ng opisyal.

Kalimitang ginagawa raw ang cyber interferenc¬e at jamming kapag may rotation at resupply mission sa WPS. Nauna nang sinabi ng Philippine Coast Guard (PCG) na maaaring nagsasagawa ng signal jamming ang China sa WPS upang walang makuhang ebidensiya ang PCG na hindi totoong pinalayas ang mga barko ng Pilipinas sa nasabing lugar.

“We assume that they do the jamming every time they release their statements that they repelled our vessels,” wika ni PCG spokesperson for the WPS Commodore Jay Tarriela noong Linggo.

Tiniyak naman ni Trinidad na kaunti lang ang epekto ng signal jamming sa operasyon ng Philippine Navy dahil hindi naman ito umaabot sa navigation functions ng kanilang barko.

“These are more on the communications on land, cellphones, but on the overall impact on the operation they do not really cause a significant impact,” ani Trinidad.

Wala pang pahayag ang Chinese Embassy sa akusasyon ng Philippine Navy at PCG.