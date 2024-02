PBA All-Star Game kasado sa Bacolod

KASADO na ang Team Japeth at Team Mark sa PBA 2024 All-Star Game sa Bacolod sa March 22-24.

Sa draft nitong Lunes ng gabi sa Studio 6 ng TV5, unang pumili si Japeth Aguilar at tinapik si Christian Standhardinger. Si C-Stan din ang first pick noong isang taon.

Nag-counter sa kanyang first pick si Mark Barroca, kinuha din si big man June Mar Fajardo.

Top vote getters mula sa fans sina Aguilar at Barroca kaya sila ang team captains. Si Tim Cone ang coach ng Team Japeth, si Jorge Gallent sa Team Mark.

Kinuha ni Japeth sa kanyang lineup ang teammates sa Ginebra na sina Scottie Thompson, Jamie Malonzo, Maverick Ahanmisi at Stanley Pringle, sina Don Trollano, Marcio Lassiter at Terrence Romeo ng SMB, Chris Newsome, Calvin Oftana, Paul Lee, Tyler Tio at Arvin Tolentino.

“Puro shooters, para sa malayo, eh, 4-pointers na,” ani Japeth sa kanyang loaded ng gunners na roster. “Mahirap mag-draft, you can never go wrong.”

Pang-depensa naman ang binuo ni Barroca, bukod kay JMF ay hinugot ang teammates din niya sa Magnolia na sina Jio Jalalon, Calvin Abueva, Ian Sangalang, at sina CJ Perez, Jason Perkins, Robert Bolick, Cliff Hodge, Gabe Norwood, Jayson Castro, Juami Tiongson, Ricci Rivero at Nards Pinto.

Kinuha ni Barroca si James Yap pang-15 na mula sa boto ng Bacolod bilang host city. Nasa kanyang 18th All-Star selection na si Yap.

Nagsama na sina Barroca at Aguilar dati sa Gilas Pilipinas, roommates pa sila sa Serbia. Ngayon naman, magkatapat na captains sa ASG.

“‘Yung binuo ko na team, palaban lahat,” ani Barroca. “Siyempre coach Tim at Japeth, competitive lagi ‘yan. Si coach Jorge naman, alam ko naman system ni coach Jorge. ‘Pag gumana ka talaga, gagamitin ka.”

(Vladi Eduarte)