`Obra ng Bayan’ bibida sa pagtatapos ng National Arts Month

Hinikayat ni Manila Mayor Honey Lacuna ang publiko na lumahok sa “Obrang Manileño, ang Obra ng Bayan” sa pagtatapos ng selebrasyon ng lungsod ng Maynila ng National Arts Month sa Pebrero 29 sa Kartilya ng Katipunan sa Ermita, Maynila.

Magsisimula ang isang araw na aktibidad alas 8 ng umaga na pangangasiwaan ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila (DTCAM) sa pamumuno ni Charlie Dungo at ng Liga ng mga Barangay-Manila sa ilalim ng Pangulo nito na si Councilor Lei Lacuna.

Sinabi ni Lacuna na iba’t-ibang uri ng sining ang itatampok.

Kabilang na dito ang ‘Tintang Manileno’ itinatampok dito ang tattoo artists; ‘LaraJuan’ photography; ‘Guhit Pinta’, paint artists; ‘Cine’, films at ‘Sayawit’, song and dance.

“Inaanyayahan ko po kayo, kung wala kayong gagawin, buong araw ito bilang pagtatapos ng arts month. Iba’t-ibang medium of art ang inyong matutunghayan,” ani Lacuna.

Inaasahan na dadalo sa event ang mga local painters at tattoo artists.

“Marami tayong magagaling sa Maynila na gumagawa ng obra na nagta-tattoo. Para maalis na din ang stigma na ang tattoo ay masama. Actually, it is also a form of art at maraming Manilenyo ang magaling mag-tattoo,” ayon kay Lacuna.

(Juliet de Loza-Cudia)