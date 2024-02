Michelle Dee nataranta nang tanungin tungkol kay Miss Thailand

Kilig na kilig ang mga netizen nang mapanood nila si Michelle Dee sa pinakabagong vlog ng sikat na celebrity photographer na si BJ Pascual.

Bago nila sinimulan ang photoshoot sa Escolta ay nagkuwentuhan muna ang dalawa.

Trending at talagang pinusuan ng fans ang candid at very straightforward interview ni BJ sa kanyang bagong muse.

Very casual ang unang kuwentuhan ng dalawa pero nang kumustahin ni BJ si Michelle about Anntonia Porsild, ang Miss Universe – Thailand 2023, ay napansin ng netizens na parang bigla raw itong nataranta at kitang-kita sa mukha nito ang excitement.

Puring-puri at puro magagandang salita ang ibinigay ni MMD (tawag ng fans sa Pinay beauty queen) kay Anntonia, “She’s one of the few candidates (Miss Universe 2023) I was really able to connect with and share certain things that I wouldn’t be able to share to other candidates… that’s a different kind of connection.”

Masaya rin si MMD dahil tila nawala raw ‘yung social media war ng mga beauty pageant fans between Philippines and Thailand, na itinuturing na parehong powerhouse na mga bansa sa international beauty pageants.

Nagkasundo raw ng PorDee fans ang dalawang bansa. Bongga!

Shookt ang PorDee fans dahil patuloy sa pag-level up ang relationship ng dalawang Asian beauty queens.

Hirit nga ng isang beauty pageant aficionado at fan ng dalawang kweens, “From good friends to really good genuine friends. Aba Itay, pa-level up nang pa-level up ‘yang description niyo sa relationship nyo ah. Anong adjective ang idadagdag mo diyan soon, Michelle?”

Nagkaroon ng kulay ang special relationship ng dalawa dahil na rin sa sexual orientation ng Kapuso actress-beauty queen at bet na bet ng fans niya kung sakali mang mauwi sa mas seryosong relasyon ang special friendship nila ng Thai beauty queen.

Marami na nga ang abangers sa mga susunod pang level up ng PorDee. Hoping raw sila sa another ‘Love Wins couple’ ng Miss Universe.

‘Yun na!

(Ogie N. Rodriguez)