Maris Racal, Sandara Park patok sa TikTok

Hindi pa rin makapaniwala si Maris Racal na nag-TikTok sila ni Sandara Park.

Ibinihagi niya ang kanyang excitement na makasama ang K-pop idol sa kanyang broadcast channel.

“Sorry nagta-type lang ng kung ano-ano para kunwari busy. Katabi ko si Sandara Park. OMGGGGGGG,” sey niya.

Magkasama nga ang dalawa para sa isang kilalang brand ng beer kung saan parehas silang endorsers.

Ilan pang sandali ay nag-post na ulit si Maris sa kanyang broadcast channel para sabihing, “NAG-TIKTOK KAMI (with six crying emojis).”

Wala pang 15 seconds ang nasabing TikTok video ni Maris kung saan parehas silang sumayaw ni Sandara ng hit TikTok song na ‘Marikit sa Dilim’.

Pinost din niya sa kanyang X (dating Twiiter) account ang video at sey niya sa caption, “Buti kinaya ko to huhu.”

Patok nga sa mga netizens ang pag-TikTok nilang dalawa na mayroon na ngayong more than hundred thousand views.

Biro ng isang faney ni Sandara kay Maris, “Kami ‘yung nalasing!!!!”

Habang comment naman ng isa pang Dara fan, “…lagi kayo pinagtatagpo and we’re here for it. So great to see you together again with our DARA, @MissMarisRacal.”

Matatandaang unang beses magkita ang dalawa nang bumisita noon si Sandara sa Bahay ni Kuya kung saan isa si Maris sa mga housemates ng ‘Pinoy Big Brother All In’.

Naging highlight din sa naging episode na iyon ng ‘PBB’ ang dance showdown nina Sandara at Maris.

Wish naman ng mga faney na magsama sila sa commercial ng beer na ini-endorso nilang dalawa at gayundin sa mga live events nito.

Samantala, inaabangan na sa teleseryeng ‘Can’t Buy Me Love’ ang bagong yugto sa buhay ng character ni Maris na si Irene dahil mapapalayo na ito sa character ni Anthony Jennings na si Snoop kasi inilagay na siya ni Auntie Cathy (Celeste Legazpi) sa business naman nito sa Bulacan.

Exciting!

(Byx Almacen)