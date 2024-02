Manilenyo, taga-Nueva Ecija maghahati sa P70M Mega Lotto 6/45 jackpot

PAGHAHATIAN ng dalawang mananaya ang mahigit sa P70 milyon jackpot prize matapos nilang makuha ang winning number combination sa Megalotto 6/45 na binola noong Lunes nang gabi.

Sa abiso ng Philippine Charity Sweepstakes Office (PCSO) kahapon, nakuha ng dalawang mananaya ang mga winning number na 29-07-09-20-03-26 na mayroong kabuuang jackpot prize na P70,879,526.

Nabili ang masuwerteng ticket sa isang lotto outlet sa Sta. Cruz, Maynila at sa Nueva Ecija.

Samantala, wala namang nanalo sa Grand Lotto 6/55 draw na may winning combination na 22-18-35-39-48-08 at may jackpot prize na P82,609,283.80.

Makukubra ang premyo sa main office ng PCSO sa Mandaluyong City at magdala lang ng dalawang valid ID at ang kanilang winning ticket.

Samantala, kakaltasan ng 20% sa buwis ang lahat ng mananalo mula P10,000 pataas alinsunod sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) law.

(Edwin Balasa)