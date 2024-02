NAGSILBING conference paper presenter si City Administrator at concurrent head ng City Housing and Urban Development Department Dr. Alexander Rosete sa ginanap na 2024 Joint Australiasian Housing Research Conference at Asia-Pacific Network for Housing Research – 13th Australian Housing Researchers’ Conference sa University of South Australia – City West Campus, Adelaide noong Huwebes ng nakaraang linggo.

Bilang nag-iisang Pilipinong conference paper presenter sa nasabing pagpupulong, ibinahagi ni Dr. Rosete sa mga housing research scholar at practitioner mula sa United Kingdom, Canada, Australia, at iba pang bansa mula sa Asia and Pacific ang mga “best practices” ng lungsod ng Malabon pagdating sa mga programang pabahay at urban development.

Kasama sa kanyang mga ibinahagi ay ang kanyang research na “Management of Manila’s Land for the Landless Housing Services Program for Forty Years: Basis for Intervention on Development Plan,” na tumatalakay sa iba’t ibang inisyatibo ng lungsod ng Maynila para sa serbisyong pabahay para sa mga mamamayan nito.

Si Dr. Rosete ay ang dating Chief Administrative Officer at OIC- Director ng Manila Urban Settlements Office (MUSO) sa Maynila.

Ayon sa city administrator, parehong nagpatupad ang dalawang lungsod ng “life changing” urban land tenants tenure security o land for the landless program.

Ang nasabing programa ay naglalayong magbigay ng mga homelot sa mga kwalipikadong aktwal na nakatira sa mga lote na pag-aari ng lungsod o magtayo ng mga bagong pabahay para sa kapakinabangan ng mga residente ng lungsod na walang tirahan.

Kasama na rin sa mga tinalakay ni Dr. Rosete sa mga aspeto na dapat bigyan ng pansin ng lungsod gaya ng “Integration of Livelihood Opportunities in the Land for the Landless Program (LLP),” “Process Redesign,” “Shifting to Digital and Electronic Payments,” Monitoring and Evaluation Plan, and Integration of Multistream Management.

Pinasalamatan naman ni Dr. Rosete ang De La Salle Araneta University, City of Malabon University (CMU), at mga katrabaho niya sa pamahalaang lungsod para sa suporta nito sa kanyang research.

Ipinahayag naman ng CMU ang taos-pusong pagbati nito kay Dr. Rosete para sa kanyang tagumpay bilang conference speaker, na sumasalamin sa kanyang commitment sa pagsulong at pagpapabuti ng lipunan.