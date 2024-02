Mag-Asawa, 2 anak patay, 9 lapnos sa sunog

NASAWI ang mag-asawa at dalawa nilang anak habang siyam na iba pa ang sugatan sa halos apat na oras na sunog na tumupok sa 40 na kabahayan sa Sitio Sta. Lucia, Barangay Tinago, Cebu City kahapon nang madaling araw .

Ayon sa mga awtoridad, sunog at hindi na makilala ang mga sunog na bangkay nina Parolito Otadoy, asawang si Rosita at mga anak na sina Joseph, 14 anyos at Jeffrey, 12 anyos nang matagpuan ang mga ito sa natupok nilang bahay sa nasabing lugar.

Samantala, nagtamo naman ng mga sugat at paso sa katawan ang kanilang mga kaanak na sina Shan Ruelan, 21; Rose Ann Otadoy, 33; Jemboy Otadoy, 36; at Emmarie Otadoy, 36.

Sa ulat ni Fire Office 3 Fubert Navarro ng Cebu City Bureau of Fire Protection (BFP), nagsimula ang sunog sa isang kabahayan pasado ala-una nang madaling araw at ganap na alas 2:43 nang madaling araw nang sumampa ang sunog sa ikaapat na alarma.

Dahil dito kung kaya’t rumesponde na rin sa lugar ang iba pang tauhan ng BFP at iba pang fire volunteer para maapula ang apoy.

Ganap na alas 4:48 nang umaga nang ideklarang kontrolado ang sunog hanggang tuluyan itong maapula ganap na alang 5:09 ng umaga.

Samantala, tinatayang nasa mahigit P7 milyon ang halaga ng mga napinsalang ari-arian sa lugar habang mahigit sa 90 residente ang naapektuhan ng sunog.

Patuloy pa rin ang imbestigasyon ng Cebu City BFP sa pinagmulan ng sunog.

(Edwin Balasa)