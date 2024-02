Lovi Poe pinagluksa asong nagka-cancer

Parang eksena sa teleserye kung paano pinagluksa ni Lovi Poe ang pagpanaw ng pet dog niyang Shih Tzu na si Phoebe.

Dalawang araw na hindi makausap ang Kapamilya Supreme Actress. Nagkulong lang siya sa kuwarto at nag-iiiyak.

Nasa Los Angeles, California si Lovi nang malaman niyang may tumor si Phoebe.

Noon pa lang ay sobrang nalungkot na si Lovi.

Ayaw rin ni Lovi na mahirapan ang kanyang ‘baby girl’ at ang suggestion nga ay patulugin na ang dog.

Euthanasia ang gagawin kay Phoebe noong nasa Amerika pa si Lovi, pero sabi ng Veteranian ay kakayanin pa naman na mahintay ang pagdating ng aktres.

Two weeks ding tumagal sa veteranian si Phoebe at pagdating na pagdating ni Lovi sa bansa ay pinuntahan niya ang kanyang pet dog.

“That night, okey pa siya. Nakakakain pa. Then the next day, pinatulog na siya. Hindi ko ma-explain ‘yung feelings ko,” sabi ni Lovi.

Habang kausap nga namin si Lovi ay naiyak na naman siya.

Bale 18 years din kasi si Phoebe sa kanya at sobrang mahal niya ang pet dog.

Bale pina-cremate ni Lovi ang mga labi ni Phoebe at nasa bahay pa niya ang abo nito.

Sa ngayon ay may isa pang pet dog si Lovi, si Señor, at dadalhin niya ito sa Los Angeles, California.

Ngayong Miyerkoles ang balik ni Lovi sa LA at susunduin siya sa airport ng mister niyang si Monty Blencowe.

Babalik ng Pilipinas si Lovi kapag sisimulan na niya ang dalawang pelikula ng Regal Entertainment, Inc.