Kyle Echarri inudyukang ligawan si Shaina Magdayao

Naaliw ang mga faney sa ‘ayuda’ ni Shaina Magdayao para sa ginagawa niyang teleserye sa ABS-CBN.

Kasama nga niya sina Piolo Pascual, Kyle Echarri at Grae Fernandez.

Pinasilip ni Shaina sa unang pagkakataon ang first taping day ng kanilang bagong serye sa pamamagitan ng iba’t ibang photos na pinost niya sa social media.

Napansin naman ng mga fan na pwedeng pumasa na bagong love team sina Shaina at Kyle dahil fresh na fresh pa rin ang awra ni Shaina, at hindi nga ito tumatanda.

“Pwede pa silang love team! Hindi tumatanda si Shaina!!” komento ni @romeromerome20 sa X.

Ang dami ngang faney ang nag-udyok kay Kyle na ligawan si Shaina, dahil matagal na raw itong single. Pero teka, kasama rin nila sa serye si Piolo, na matagal na ring nali-link kay Shaina, ha!

Naintriga rin ang mga fan kung anong klaseng kuwento ang mapapanood sa ‘Pamilya Sagrado’ dahil base sa set location ng photos ni Shaina, mukhang malapit sila sa dagat at para silang nasa probinsya.

Nag-post din si Shaina ng litrato sa set kasama ang veteran actor na si Joel Torre at very honored nga ang aktres na makasama si JT. Hindi pa nakasama si Joel sa mga inanunsyong cast na parte ng serye noong Enero kaya natuwa ang netizens sa reunion ng dating ‘FPJ’s Ang Probinsyano’ co-stars.

“1st taping day for #PamilyaSagrado. May this new family be blessed and guided. May You be glorified through this new show. Thank you, Lord, for the gift of work. Thank you, Sir D, this show’s official angel in heaven,” post ni Shaina sa Instagram stories na may dedication kay Deo Endrinal.

Inaabangan na rin ng mga fan kung magpo-post din si Shaina ng behind the scenes photos kasama si Papa P. Malay natin, baka may love story ang kanilang mga karakter sa serye!

Bongga!

(Dondon Sermino)