Kim Chiu, Paulo Avelino may co-star na Korean actor

Ang bongga naman nina Kim Chiu at Paulo Avelino dahil makakasama nila sa upcoming series nila si Kim Won-Shik.

Dumating sa Pilipinas noong Lunes (February 26) ang South Korean actor na si Kim Won-Shik para mag-taping ng Filipino adaptation ng South Korean webtoon and TV series na ‘What’s Wrong With Secretary Kim’.

Sa panayam sa kanya ng entertainment media sa naganap na arrival niya ay naikuwento niya na ang yumaong head ng Dreamscape Entertainment na si Deo Endrinal ang mismong pumili at nag-invite sa kanya.

“I really appreciate it and I was so honored that he picked me and personally I heard that he passed away and I was in deep sorrow for few days and I know he is in good place and I really hope that he rest in peace,” sey ni Won-Shik.

Hindi pa raw niya personal na nami-meet sina Kim at Paulo pero kilala na raw niya ang aktres dahil sikat na raw ito noong nanirahan siya sa Pilipinas.

“She was really, really famous when I was a student here in the Philippines so I’m so excited to meet her.”

Dito kasi nag-aral sa ating bansa si Won-Shik sa loob ng six and a half years kaya nakakaintindi at nakakapagsalita siya ng konting Tagalog.

Excited na nga si Won-Shik na maka-work ang Prinsesa Chinita ni Paulo at babatiin daw niya ito ng “Magandang umaga” kapag nagkita sila sa set.

Gusto rin daw niyang maka-work si Anne Curtis.

“She was also really, really famous when I was young,” sey niya.

Samantala, instant hit agad sa streaming platform na Viu ang trailer ng ‘What’s Wrong Secretary Kim’ at nag-trending din agad ito at ang mga related topics nito sa X (dating Twitter).

Sey ng mga netizen, kuhang-kuha ng Pinoy adaptation ang kilig at vibes ng South Korean version pero hindi pa rin daw nawala ang Pinoy flavor at humor.

Mapapanood na simula March 18 sa Viu ang nasabing KimPau series.

Exciting!

(Byx Almacen)