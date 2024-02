Kathryn Bernardo masaya na suportado ng pamilya

Mabibilang lang ang mga sikat na artista na masasabing may buo at masayang pamilya. At isa nga ‘yan sa puwedeng ipagmalaki ni Kathryn Bernardo.

Bukod nga sa tinatamasa niyang kasikatan, mayroon din siyang buong pamilya.

Nitong Lunes lang ay nag-trending sa social media ang photos na kuha sa intimate pero bonggang 2nd birthday party ng pamangkin ni Kath na si Keanan Bernardo, anak ng kuya niyang si Kevin Bernardo at Shannen.

Bakas ang kasiyahan sa pamilya Bernardo kasi naman matagal na panahon din nilang hindi nakasama ang nag-iisang lalaking kapatid ni Kath. Sa ibang bansa na naka-base ang mag-asawang dentista na sina Kevin at Shannen at umuwi lang ang mga ito sa bansa para makasama ang kani-kanilang pamilya sa pagdiriwang ng ikalawang kaarawan ng anak.

Bale tatlo na ang pamangkin ni Kathryn at bukod kay Keanan ay may dalawa pa siyang niece, sina Lhexine at Qyona, na mga anak naman ni Tin, panganay sa magkakapatid.

Si Kath at ang pangalawang ate niyang si Kaye ay parehong single. Si Kaye ‘yung ate niyang naglabas ng cryptic posts na hinala ng netizens ay patama kay Daniel Padilla.

Anyway, ang pinakamasaya sa mga ganitong okasyon ay ang mga magulang nina Tin, Kaye, Kevin, at Kath na sina Mommy Min at Daddy Teddy.

“Masuwerte si Kathryn dahil buo ang kaniyang pamilya, suportado siya ng kanyang buong pamilya, She has a beautiful family. May this precious captured moments of your family live on forever.” Iyan ang halos pare-parehong komento ng netizens sa naglalabasang family photos ng pamilya Bernardo.

Flinex din ni Mommy Min ang mga photos ng kanyang masayang pamilya sa kanyang Instagram account na may caption na, “Better Together…. Family is forever,” na pinusuan ng fans.

Ang nakakaloka, may netizen na nagkomento sa mismong IG post ng nanay ni Kath ng hindi maganda at tinag pa si Daniel.

“Yan yung maayos na pamilya na tumanggap sa iyo sa simula’t simula, ito yung sinayang mo para lang sa napakaraming pagkakamali @supremo_dp. Ako ang nanghihinayang para sa iyo,” post ng fan na sinaway naman ng ibang tagahanga ni Kath.

Anyway, saksi ako kung gaano ka-close si Kath sa kanyang mga magulang at tatlong nakatatandang kapatid maging sa kanyang bayaw na si Marlex at sa hipag na si Shannen.

Kaya tama nga ang sinabi ng isa pang netizen na, “Kaya siguro madaling naka-move on si Kathryn sa mga pinagdaanang problema sa love life ay dahil sa full support ng kanyang pamilya bukod pa sa mga kaibigan niya.”

Good vibes nga lang si Kath sa pamilya, kaibigan at sa mga taong tinutulungan niya kaya patuloy ang pagdating ng blessings sa Kapamilya actress.

(Ogie N. Rodriguez)