Jungkook sinikwat korona sa Commissioner’s Race II

UMAAPOY na rumemate ang kabayong si Jungkook upang sikwatin ang korona sa 2024 Philracom Commissioner’s Cup II na inilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo ng hapon.

Sinakyan ni Mark Angelo Alvarez, inirehistro ni Jungkook ang tiyempong 1:39.4 minuto sa 1,600-meter race sapat upang hamigin ni horseowner TT Sevilla ang P420,000 premyo.

Lumabas na pangpito sa largahan si Jungkok habang kumaripas sa unahan sina Palauig at Miss Hibiki, nasa tersero si Gusto Mucho at pang-apat si Jaguar.

Pagsapit ng far turn ay umalagwa sa unahan si Palauig ng apat na kabayo, kumukuha naman ng pangalawang puwesto si Jaguar kasabay si Gusto Mucho habang si Jungkook ay malayo pa sa unahan.

Papalapit ng home turn ay kumakapit na si Jaguar kay Palauig sa unahan at pagsungaw ng rektahan ay naagaw na ng una ang bandera.

Pero sa huling 150 metro ng karera ay biglang isinigaw ng race caller si Jungkook na malakas ang remate sa bandang labas.

Kaya naman tinawid ni Jungkook ang meta ng may isang kabayo ang agwat sa pumangalawang si Jaguar.

Nasungkit ni Jaguar ang P140,000, napunta kina Sophisticated at Palauig ang P70,000 at P35,000 sa kanilang third at fourth place finisher, ayon sa pagkakasunod.

(Elech Dawa)