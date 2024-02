Joshua Pacio patay kung patay mabawi lang naagaw na korona

POKUS si dating world champion Joshua “The Passion” Pacio sa kagustuhang mabawi ang nawalang korona para sa inaantabayanang rematch laban kay ONE strawweight champion Jarred “The Monkey God” Brooks sa ONE 166 sa darating na Biyernes, Marso 1, sa Lusail Sports Arena sa Lusail, Qatar.

Nakahanda na ang puso at isip ni Pacio maibalik ang titulo sa kanyang beywang laban sa American fighter na dumaig sa kanya sa bisa ng fifth round unanimous decision sa jampacked na SM Mall of Asia Arena sa Pasay City sa ONE 164 noong Disyembre 3, 2022, kung saan nanlumo ang mahigit sa 20,000 manonood sa pagbabalik ng MMA event sa Pilipinas para putulin ang three-fight title defense ng 28-anyos mula La Trinidad, Benguet.

Pinagplanuhang maigi at pinaunlad ang kaalaman sa wrestling at boxing ng dating Team Lakay fighter sa ilalim ng bagong grupo na Lions Nation MMA camp sa tulong nina dating two-time ONE lightweight titlist Eduard “The Landslide” Folayang, Don Collas at Gibran Langbayan, gayundin si Vince Loman sa kanyang strength and conditioning at jiu-jitsu at sambo fighter Godwin Langbayan para tulungan ito sa kanyang paghahanda kontra Brooks.

Bukod sa mga kinakailangang suporta at tulong para sa kanyang pisikal na katayuan, nakakuha rin ng karagdagang balikat si Pacio pagdating sa mga dapat kainin mula kay nutritionist Peter Miller, na nutritionist nina ONE bantamweight muay thai at kickboxing world champion Jonthan “The General” Haggerty.

(Gerard Arce)