Jimmy Butler burado, Bam Adebayo kuminang

WALA si Jimmy Butler, binalikat nina Bam Adebayo at Jaime Jaquez, Jr. ang Miami Heat para ihatid sa 121-110 panalo laban sa dinayong Sacramento Kings nitong Lunes.

“When you’re missing a guy like that, everybody has to step up,” ani Jaquez, tumapos ng 26 points panegunda sa 28 ni Adebayo. “He’s such a big part of our team and missing him is something that we obviously feel.”

Suspendido ng isang laro sina Butler, Nikola Jovic at Thomas Bryant dahil sa pagkakasangkot sa pisikalan sa court sa laro kontra New Orleans noong Biyernes.

Nasa injury list naman sina Tyler Herro (left knee), Terry Rozier (right knee), Josh Richardson (right shoulder) at Orlando Robinson (back).

Nag-ambag pa si Kevin Love ng 19 points, 16 kay Caleb Martin para sa Heat. May palamuti pang 10 rebounds at 7 assists si Adebayo, namigay ng 11 assists si Duncan Robinson.

Mahalaga rin ang kontribusyon nina Delon Wright (13 points) at Haywood Highsmith (15, lahat sa first half).

Hindi umubra ang NBA-high 21st double-double na 14 points, 14 rebounds, 10 assists ni Domantas Sabonis para sa Sacramento. Naging 10th player sa kasaysayan ng liga rin si Sabonis na nagsumite ng 40 straight double-doubles sa isang season.

Binuhat ng 28 points ni Keegan Murray at 27 ni De’Aaron Fox ang Kings.

Umalagwa sa 101-81 lead ang Miami nang tapusin ang third quarter sa 17-2 run sa likod ng 10 ni Love. Sumagot ng 14-1 blitz ang Sacramento, dinikit pa sa 110-108 kulang 4 minutes pa pero umagwat muli ang Heat sa back-to-back baskets ni Jaquez.

(Vladi Eduarte)