May kapangyarihan ang Senado na obligahing dumalo sa pagdinig ang sinuman kahit na matibay ang koneksiyon nito sa makapangyarihang tao sa lipunan, ayon kay Senadora Risa Hontiveros.

Sinabi ito ng chair ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, kay Pastor Apollo Quiboloy dahil sa pagtanggi nitong dumalo sa umano’y “bogus hearing” ng Senado.

Sa mga nagdaang taon, sinabi ni Hontiveros na maraming mga opisyal ng gobyerno, mambabatas at kahit na dating presidente ay sumusunod sa subpoena ng Senado at dumadalo bilang testigo sa pagdinig.

“His constitutional rights, like all witnesses, are respected. Pero hindi siya mataas pa sa presidente, sa Senado, at sa batas,” giit ni Hontiveros, nanguna sa imbestigasyon sa diumano’y mga pag-abuso ni Quiboloy sa mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ (KOJC).

“Sa kabilang banda, hindi po ako mangingiming tumindig laban sa mga nananakit ng kapwa — lalaki, babae, bata at kahit kadugo, gaya ng hindi nangingimi ang Senado na magsalita laban sa mga mapanakit, mapang-abuso at tiwali,” dagdag pa niya.

