Mahigit 4.4 milyong mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) ang makikinabang sa P106. 365 bilyon na alokasyon ng gobyerno para sa programa ngayong 2024.

Ayon kay Department of Budget and Management Secretary Amenah Pangandaman, mas malaki ang inilaang pondo ngayong 2024 para sa 4Ps kumpara sa P102.610 bilyon noong 2023.

Gagamitin ang nabanggit na pondo para sa ayuda sa kalusugan kung saan tatanggap ng P750 kada buwan ang mga benepisyaryo; P600 para sa rice subsidy kada buwan; P300-P700 para sa edukasyon ng mga anak ng mga benepisyaryo na tinatayang nasa pitong milyong mga mahihirap na estudyante.

“As directed by President Ferdinand Marcos Jr., we will ensure that 4Ps under the Bagong Pilipinas will be provided with needed funding support as this program serves as a lifeline that bridges dreams to reality for many Filipinos,” ayon sa DBM secretary.

Naniniwala ang kalihim na ang pondo ay pakikinabangan ng mga benepisyaryo bilang bahagi ng adhikain ng gobyerno na matulungan ang mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan.

(Aileen Taliping)