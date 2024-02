INIIMBESTIGAHAN na ng mga awtoridad ang 71-anyos na ama ng American singer na si Taylor Swift dahil sa pananakit sa isang photographer sa Sydney, Australia kahapon nang madaling araw.

Ayon kay Alicia McCumstie, tagapagsalita ng pulisya, nangyari ang pananakit umano ni Scott Swift sa photographer na si Ben McDonald sa Neutral Bay Wharf sa Sydney bandang alas 2:30 nang madaling araw.

Sinabi ni McDonald na isang lalaki ang lumapit at sumapak sa kanya pagkatapos niyang kunan ng larawan ang US pop icon sa isang super yacht sa Sydney Harbour pagkatapos ng huli nitong gig sa lungsod.

Inamin naman ni McDonald na hinarangan ng mga security personnel ng singer ang mukha nito habang naglalakad ito patungo sa isang naghihintay na sasakyan.

“I didn’t know who he was, but I looked at photos and saw him holding hands with Taylor, and it was her dad,”saad ng 51-anyos na photographer.

Matatandaan na si Taylor Swift ay kasalukuyang nasa gitna ng kanyang pandaigdigang blockbuster na Eras Tour.

Patungo ang singer sa Singapore ngayong linggo para sa susunod niyang concert.

(Vince Pagaduan)