KAKAIN ka kaya kung ang silog na inorder mo ay itlog din ang toppings?

‘Yan ang meal na kinagigiliwan ngayon ng mga netizen.

Ibinahagi ito ng Facebook page na ‘ANONG ULAM?’ kalakip ang maikling caption na, ‘Sarap ng EggSiLog.’

Sa uploaded picture, makikita ang kanin at dalawang uri ng luto ng itlog – isang sunny side up at isang scrambled egg!

Sa silog o sinangag at itlog, karaniwang may kapares itong ulam gaya ng longganisa (longsilog), hotdog (hotsilog), tapa (tapsilog) o porkchop (porksilog) kaya naman katakataka kung bakit itlog din ang naisipang i-toppings sa naturang silog.

Dahil dito, nakatanggap din ito ng libo-libong komento at shares.

Ilan sa mga comment:

Para kay Jovic Ramos, “Perfect na sana eh kaya lang hindi sinangag yung rice.”

“Egg+sinaing+itlog,” biro ni Chin Ky na kay kasama pang umiiyak na emoji.

Hirit naman ng uploader, “Salamat po sa 6k like, napaghahalataang mahihilig kayo sa 2 itlog.”

“Para ‘di na kayo mahirapan mag-isip ng uulamin,” dagdag pa ni An Gel.

Ikaw, oorder ka ba ng ganitong silog?

(Moises Caleon)