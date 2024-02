DonBelle mangunguna sa ‘Walk of Fame’

Ini-release na ang listahan ng mga bibida sa 18th edition ng Eastwood City Walk of Fame, na sinimulan ni German ‘Kuya Germs’ Moreno.

Sa Facebook ng Eastwood City ay nilabas na nga ang listahan ng mga personalidad na mamarkahan ang pangalan, o mga inductees.

Sa pelikula ay pasok sina Baron Geisler, Direk Brillante Mendoza, Direk Tony Y. Reyes, at producer Vic del Rosario.

Sa musika naman ay pasok ang Rivermaya, The Dawn.

At siyempre, mas magiging bongga ang event na `yon dahil kasama rin sina Donny Pangilinan, Belle Mariano.

Mamarkahan din ang mga pangalan nina Sanya Lopez, Richard Yap, Luis Manzano, Michelle Dee.

Pasok din sina Johnny ‘Mr. M’ Manahan. Ganun din si Mr. Wilson Y. Tieng.

Sa News & Public Affairs ay pararangalan din sina Lhar Santiago, Cathy Yang.

May iba pang bibigyan ng ‘pangalan’ sa paligid ng Eastwood, na mula sa iba’t ibang larangan.

“Thank you Lord. Such an honor folks. See you all. To God be the glory!” reaksyon ni Baron sa naturang post.

At siyempre, tuwang-tuwa naman ang mga DonBelle fans, ha!

“Congratulations DonBelle. I am so proud of you!”

“Well deserved DonBelle my dear. And more and more to come.”

“Congrats DonBelle, the new gen phenomenal love team indeed.”

“DonBelle the youngest inductees this year.”

“Let’s go DonBelle for Walk Of Fame.”

Anyway, sure ako na susugod ang mga DonBelle fans sa March 6, (5:30pm) sa Eastwood Central Plaza, dahil ngayon pa lang ay marami na agad ang nagtatanong kung paano magpunta, kung may tiket ba, o kung ipalalabas ba sa TV.

Pero, may mga nagtatanong din, bakit daw hindi pa sinama sina Alexa Ilacad, KD Estrada sa mga inductees ngayon?

Well, malapad pa naman ang kalsada ng Eastwood, ha! So, kanya-kanyang panahon lang `yan.

(Dondon Sermino)