Pormal nang hiniling ng Department of Justice sa pamahalaan ng Timor-Leste na i-deport si da¬ting Negros Oriental Rep. Ar-nolfo Teves, Jr. pabalik ng Pilipinas.

Ayon kay Justice Assistant Secretary Mico Clavano, nagbigay ng katiyakan ang Timor Leste government na handa silang makipagtulungan sa DOJ kapag may pormal nang kahi¬lingan para ipa-deport si Teves.

Walang extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste kaya boluntaryo lamang ang gaga¬wing pagpapa-deport kay Teves sa Pilipinas.

Binanggit ni Clavano na kung may extradition treaty ang Pilipinas sa Timor-Leste, obligado ang nasabing bansa na i-deport sa Pilipinas ang dating kongresista.

Tiniyak naman ni Clavano na nasa Timor-Leste pa rin si Teves, taliwas sa mga naunang report na umalis na ito roon.

Kinumpirma rin ng DOJ official na kanselado na ang pasaporte ni Teves, matapos silang makatanggap ng order mula sa Regional Trial Court Branch 51 may petsang February 8, 2024.

Ang utos ng Manila RTC ay bunsod na rin ng kinakaharap na multiple murder case ni Teves kaugnay ng pagpaslang diumano kay Negros Oriental Gov. Roel Degamo noong Marso 4, 2023.

Binanggit ng Judge na bagama’t ginagarantihan ng Konstitusyon ang karapatan na magbiyahe, hindi naman ito “absolute” at maaring supilin ayon sa batas.

Tiniyak na ni DOJ Secretary Jesus Crispin “Boying” Remulla na hindi nila hahayaan na makatakas sa pag-uusig ng batas ang sinumang may pagkakasala.

“The pursuit of justice remains steadfast and unyielding. We will not allow individuals charged with heinous crimes to evade the legal process,” saad ni Secretary Remulla.