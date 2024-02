Dennis Padilla hindi naniniwalang igo-ghost ni Gerald Anderson si Julia Barretto

Masaya si Dennis Padilla na sunod-sunod ang proyekto niya since last year.

Buti nga raw at hindi nag-overlap ang mga proyekto niyang ginawa, ang first two seasons ng ‘Walang Matigas na Pulis sa Matinik na Misis’, ang ‘Bad Boy 3’ ni Senator Robin Padilla, at ang pelikulang ‘When Magic Hurts’ na pinagbibidahan ng mga Kapamilya young star na sina Beaver Magtalas, Mutya Orquia, at Maxine Trinidad.

Naging challenging nga raw ang nasabing pelikula na dinirek ni Gabby Ramos dahil umakyat pa sila ng Atok, Benguet kung saan sila nag-shooting.

Feel na feel daw ni Dennis ang role niya sa pelikula dahil nakaka-relate siya bilang isang magulang.

Baklang mayaman ang role ni Dennis at ang character naman ni Beaver ang kanyang anak pero siya rin daw ang magpapatuloy na mag-alaga sa character naman ni Mutya matapos may mangyari sa ina nito na gagampanan naman ni Claudine Barretto.

Masaya nga si Dennis na maka-work ulit ang kanyang dating sister-in-law at tiyak daw aabangan ang mga madadrama nilang eksena.

Samantala, naging masaya rin ang birthday niya dahil finally ay muli siyang binati ng isa sa mga anak niyang si Julia Barretto na tinuturing niyang best gift na natanggap niya sa kanyang kaarawan.

Sa ngayon ang wish daw niya ay makausap din ang kanyang ibang mga anak kay Marjorie Barretto.

Wish din niya na magkaroon ng man-to-man talk sa boyfriend ni Julia na si Gerald Anderson.

Naniniwala si Dennis na hindi magagawa ni Gerald sa anak niya ang napabalitang pang-ghosting nito sa dating girlfriend na si Bea Alonzo.

“Hindi mo pwede siyang i-generalize. Hindi porket nagawa mo noong una, magagawa mo ng pangalawa. Hindi naman. Ano ‘yan, eh, case to case basis,” sey ni Dennis.

Happy naman daw siya sa relasyon nina Julia at Gerald dahil, “After all these years, napatunayan niya na mahal niya ang anak ko at saka nakikita ko na mahal niya ang anak ko kaya okey sa akin. Pagkatapos ng maraming kontrobersiya na ‘yan, mahal niya pa rin ang anak ko.”

Pero nang matanong kung nakikita niya ba na mauuwi sa kasalan ang relasyon ng kanyang anak kay Gerald, ang sey niya, “’Wag muna,” pero gusto na raw niyang magka-apo kay Julia.

(Byx Almacen)