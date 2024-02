Isang taon na po ang nakalipas nang maganap ang oil spill sa dagat na malapit sa Mindoro dahil sa pagkakalubog ng barkong M/T Princess Empress.

May dalang halos 900,000 litro ng langis ang oil tanker nang ito ay lumubog kaya’t napakalaking pinsala ang dinulot nito sa yamang-dagat hindi lamang ng Mindoro kundi maging sa mga lalawigan ng Palawan, Antique at Batangas.

Nawalan ng trabaho ng ilang buwan ang libu-libong mangingisda dahil kailangang magpatupad ng fishing ban sa lugar ng oil spill.

Bago sumapit ang anibersaryo ng oil spill na naganap noong February 28, 2023, nirekomenda po ng Department of Justice (DOJ) ang pagsampa ng mga kasong kriminal sa mga may-ari at opisyal ng M/T Princess Empress—ang RDC Reield Marines Services, Inc.

Kasama rin sa mga kakasuhan ang isang empleyado ng Maritime Industry Authority (MARINA) at isang pribadong indibidwal.

Mga kasong falsification of private documents, use of falsified documents, at falsification of public documents ang isasampa ng DOJ sa mga ito. Maraming nakitang anomalya sa mga dokumentong hawak ng RDC para makapag-operate ng oil tanker.

Sa puntong ito, dapat lamang purihin ang DOJ sa ilalim ng pangangasiwa ni Secretary Boying Remulla dahil tiniyak nito na hindi makakalusot ang mga may-ari ng M/T Princess Empress sa pinsalang idinulot sa yamang-dagat ng ating bansa.

Talaga naman pong masusi nilang pinag-aralan ang mga kasong isasampa sa mga may-ari ng barko para ‘ika nga ay “airtight” ang kaso at tiyak na mananagot ang mga maysala sa korte.

Para po sa inyong lingkod, ang hakbang na ito ng DOJ ay isang malinaw na mensaheng hindi papalagpasin ng administrasyon ng Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang ganitong pagsasawalambahala sa likas na yaman ng bansa.

Pinapakita po rito ng DOJ na ang mga kumpanyang ang inuuna lagi ay ang kumita kaysa sumunod sa batas ay dapat managot at parusahan.

Hindi isang maliit na bagay ang oil spill na galing sa M/T Princess Empress dahil hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin ng mga apektadong pamilya ang malaking dagok na dala nito sa kanilang kabuhayan.

Dahil sa oil spill, may P7 bilyong piso po na halaga ng yamang-dagat ang naapektuhan at 40,000 na pamilya ang direktang nawalan ng kabuhayan ng ilang buwan.

Pero kahit nakabalik na sa pangingisda ang mga taga-Mindoro, dama pa rin nila ang masamang epekto ng oil spill. Lumiit ang kita ng mga mangingisda mula sa bayan ng Pola sa Mindoro at marami ang nagkasakit dahil sa polusyong dala ng oil spill.

Kapag ganito ang nangyari, apektado maging ang ibang naghahahanap-buhay, tulad ng mga nagtitinda malapit sa dagat, ang mga bumibili at naghahatid ng mga huling isda at iba pa.

Isa pa pong nakakabahalang epekto ng insidente ay ang polusyon na dinala nito sa Verde Island Passage sa Batangas. Ito po ay isang lugar sa ilalim ng dagat na tinatawag na “Underwater Paradise” dahil dito makiklta ang mga hindi pangkaraniwang yamang-dagat tulad ng whale shark, sea turtle at iba’t ibang klase ng corals.

Ang Verde Island Passage po ay ang pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan ng mahigit dalawang milyong katao sa ating bansa.

Hindi lamang po ang Verde Island Passage ang napolusyon ng langis at grasa. Maging ang ilang mga marine protected areas sa Mindoro ay napinsala rin ng oil spill.

Kaya’t bukod po sa pagsasampa ng mga kasong kriminal sa mga may-ari ng M/T Princess Empress, dapat ay panagutin din sila sa malaking pinsalang ginawa nila hindi lamang sa ating yamang-dagat kundi sa kabuhayan ng napakaraming Pilipino.