NAGSANIB-puwersa ang Department of Agriculture (DA), Department of National Defense (DND) at (Philippine Air Force) para labanan ang epekto ng El Niño sa bansa.

Unang hakbang na ginawa ng mga ito ang cloud seeding operation sa Cagayan Valley Region o ang paglalagay ng asin sa ulap.

Nagsasagawa rin ang mga ito ng alternate wetting-and-drying method para mabawasan ang ginagamit na tubig sa mga sakahan.

Inilunsad naman ang solar irrigation system para matubigan ang mga sakahan na nakakaranas ng tagtuyot.

Sa tala ng Disaster Risk Reduction and Management ng DA, nasa P357 milyon na ang naging pinsala sa agrikultura ng El Niño kung saan nasa 7,668 magsasaka at 6,523 ektarya ng palayan ang apektado.

Kabilang dito ang mga palayan, maisan at iba pang taniman sa Mimaropa, Ilocos Region, Western Visayas at Zamboanga Peninsula ang tinatamaan ng tagtuyot.

Samantala, nakatakda ring magbigay ng kabuhayan at tulong pinansyal ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa mga apektadong sektor..

(Natalia Antonio)