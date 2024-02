Nagbigay ng P10 milyong pabuya si House Committee on Appropriations chairperson at Ako Bicol party-list Rep. Elizaldy Co sa Philippine National Police (PNP) kaugnay ng pagkakalansag ng notoryus na Concepcion Criminal Group na responsable sa serye ng krimen sa Bicol Region at iba pang bahagi ng bansa.

“Malaking bagay po ang pagka-neutralize ng Concepcion Gang. Matagal na po naming pinoproblema ‘yan, and I promised to give P10 million out of my own pocket for the capture of this criminal and terrorist group,” sabi ni Co.

Matapos ang isinagawang surveillance at imbestigasyon, napatay ng mga operatiba ng PNP sina Gilbert Saysay Concep-cion, ang umano’y lider ng grupo, at Laeco Josie Quite Saysay sa isang enguwentro noong Enero 24 sa Brgy. San Martin De Porres, Parañaque City.

Sangkot umano ang Concepcion Criminal Group sa mga krimen gaya ng pagpatay, extortion at ilegal na bentahan ng baril.

“The dismantling of the Concepcion Criminal Group signifies a monumental win for the PNP and the broader quest for peace and order in the entire country,” sabi ni Co sa flag-raising ceremony ng PNP noong Lunes kung saan siya ang nagsilbing guest of honor.

(Billy Begas/Eralyn Prado)