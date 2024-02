MAGANDANG araw mga kababayan. Merong balita na magkakaroon ng balasahan sa PBA coaching.

Madaming followers natin, magmula sa social media, mga netizen, Tonite Abante Sportalakan “man to man” with JerGer, BANTAY SARADO, Tiktok at YouTube ang nagtatanong kung bakit minsan hindi nagpapalit ang teams kahit ang coach palpak na o hindi na nanalo ang kanilang koponan?

Meron akong tatlong bagay na tinitignan diyan pagdating sa pagpalit ng coach.

Una, non-performing ang team, hindi nag-improve ang team sa PBA standards, ang kadalasang batayan, hindi umabot sa semis.

Pangalawa, binibigyan ng “period of adjustment” ang coach lalo na kung bago pa, ang batayan bakit hindi nagpapalit ng coach. Kapag ang team sa mga 1-3 years ay hindi nagpapanalo at sinabayan ng TRADE o SWAP sa players, Ang SISI o focus of attention ay pupunta sa mga bagong salta na players at hindi sa kawawang coach.

Ang pangunahing ikinukunsidera ng management ay ang chemistry, jelling at teamwork sa mga bagong dating na player. At ang mga pinakawalan na players ay lalabas na sila ang hindi nakapag-adjust sa team.

At siyempre ang pangatlo, kung barkada ng coach ang dating owner o management. Nakasandal sa pader ang coach kung ganyan ang sitwasyon. Mahaba-haba ang pagsasamahan.

Walang magawang mali ang coach kapag ka-tropa ‘ika nga. Malungkot man sabihin pero kung minsan ang coaching sa PILIPINAS ay “It’s not what you know, it’s who you know”.

Sa panghuli DISCRETIONARY lahat pagdating sa HIRING and FIRING of player/coaches.

You are just as good as your last game!

Kaya huwag pakasisiguro kung ikaw ay nasa PRO SPORTS. Laging may batang coach/player na sumasampa.