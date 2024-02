Celtics super liyamado, katiting lang dibidendo

PARANG hindi matatalo ang Boston kontra Philadelphia pagharap nila ngayong Miyerkoles araw (Martes ng gabi sa Amerika) sa 2023-2024 NBA regular season game, ito’y dahil sa dibidendo nilang 1.13 kaya super liyamado ang Celtics dahil sila ang mainit na team sa NBA at kulang pa sa sandata ang Sixers.

May eight-game winning streak ang Boston habang ang Philadelphia ay hindi pa makakalaro si reigning Most Valuable Player (MVP) Joel Embiid, dehado sa odds ang Sixers, 6.60 ang bigay sa kanila, magiging P660 sa kada P100 na tayo, ang Celtics ay kukubra lang ng P113 sa P100 na pusta, ibig sabihin ay trese pesos lang ang hahamigin.

Para maging balikatan ang odds ay puwedeng tumaya ang mga NBA bettor na may sa plus 12.5 ang Sixers at ang bigayan ay magiging 1.91 laban sa 1.84 ng Celtics na may minus 12.5, solo sa top spot ng Eastern Conference ang Boston na may 45-12 baraha, nasa fifth naman ang Philadelphia hawak ang 33-24 record.

Kukuha ng lakas ang Celtics kina Jayson Tatum, Jalen Brown at Kristap Porzingis, ang ibang matatayaan ay ang Cleveland Cavaliers (1.54) kontra Dallas Mavericks (2.55), Orlando Magic (1.26) katapat ang Brooklyn Nets (4.00) at Washington Wizards (5.20) laban sa Golden State Warriors (1.18).

(Elech Dawa)