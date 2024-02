Bella Belen aakbayan NU laban sa Adamson

Standings W L

UST 3 0

La Salle 2 1

FEU 2 1

Adamson 1 1

NU 1 1

UE 1 2

Ateneo 0 2

UP 0 2

Mga laro sa Miyerkoles:

(Smart Araneta Coliseum)

10:00am – NU vs Adamson (men’s)

12:00nn – Ateneo vs UP (men’s)

2:00pm – NU vs Adamson (women’s)

4:00pm – Ateneo vs UP (women’s)

WIN no. 2 ang asinta ng last year’s runner-up National University (NU) Lady Bulldogs na muling pamumunuan ni dating Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen kontra Adamson University (AdU) Lady Falcons sa pambungad na laro ngayong Miyerkoles sa 86th season ng University Athletic Association of the Philippines (UAAP) women’s volleyball tournament sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Kumamada ang kauna-unahang manlalaro na sumungkit ng dalawang major awards sa women’s collegiate league nang impresibong triple-double performance sa come-from-behind na panalo laban sa Ateneo Blue Eagles 25-17, 24-26, 26-28, 25-19, 15-7 sa kinolektang 21 puntos mula sa 18 atake at tatlong blocks kasama ang malupit na 21 excellent digs at 10 excellent receptions tungo sa unang panalo ng koponan matapos lapain ng Santo Tomas Golden Tigresses sa straight set noong Pebrero 18 sa SM Mall of Asia Arena.

Ipinaliwanag ni head coach Norman Miguel na paunti-unti pa lamang umanong nakakabawi ang mga manlalaro ng Jhocson-based squad matapos ang sunod-sunod na nilahukang kumpetisyon, tune-ups at matinding pagsasanay.

Haharapin ng NU ang Lady Falcons sa ganap na alas-2 ng hapon, na susundan naman ng parehong maghahanap ng panalo na Ateneo at University of the Philippines (UP) Lady Maroons sa alas-4.

“I think this is unpopular to everybody, [but] for me, sa tingin ko ngayon pa lang nag-start mag-recover ‘yung team,” pahayag ni Miguel sa ginanap na post-game press conference kontra Ateneo. “They went to Dipolog to play for the University Games [and] luckily nag-champion, then after that, tuloy tuloy kami sa training, we had a series of practice games against top club teams.”

Hindi lamang ang 21-anyos na outside hitter ang dapat asahan sa pagpapatakbo ng opensiba ng Lady Bulldogs na gutom na gutom na mabawi ang nawalang titulo kontra sa defending champions na De La Salle University (DLSU) Lady Spikers, maging sina Vangie Alinsug, na humambalos ng 19 points mula lahat sa atake kasama ang 12 digs at pitong receptions, Alyssa Solomon sa 12 points, Chamyy Maaya na may 15, team captain Erin Pangilinan at ace playmaker Camila Lamina.

Inaasahan namang ipagpapatuloy ng 2024 Akari Cup champions na Adamson sa pangunguna nina spiker Rochelle “Ishie” Lalongisip, Mary Ann Nuique, Antonnette Adolfo, libero Karen Verdeflor at team captain Lucille Almonte ang init ng laro kasunod ng bronze medal finish na nakuha noong nagdaang season.

(Gerard Arce)