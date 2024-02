Beauty Gonzalez kaakit-akit ang alindog

Ginanap noong Lunes ng gabi, February 26, ang grand premiere night ng pelikulang ‘After All’ sa SM Megamall.

Dinaluhan ng mga celebrities, fans, and entertainment media ang nasabing premiere night sa pangunguna ng mga cast member ng pelikula na sina Beauty Gonzalez, Kelvin Miranda, Teejay Marquez, gayundin sina Devon Seron, Juan Carlos Galano, Tart Carlos, at ang direktor ng pelikula na si Adolfo Alix, Jr.

Nakakatuwa na napagsama ng pelikula ang mga temang reincarnation, May-December affair, at gay love.

Gumaganap na mag-ina sa pelikula sina Beauty at Teejay na parehas magkakagusto sa character ni Kelvin at in all fairness bongga ang reaction ng mga tao sa loob ng sinehan sa mga eksena nilang tatlo.

Tili ang mga utaw sa patagong pagnanasa ni Teejay kay Kelvin at ang intimate scene nina Beauty at Kelvin.

Ang ganda-ganda nga ni Beauty sa pelikula na talaga namang kaakit-akit sa kanilang intimate scene ni Kelvin.

Panalo rin ang cinematography ng movie lalo na ang mga scene sa Bolinao, Pangasinan.

Palakpakan nga ang mga tao pagkatapos mapanood ang pelikula at tuwang-tuwa siyempre ang tatlong bida ng pelikula na talagang nagpakita ng husay sa pag-arte.

Samantala, muling nakatapak si Beauty sa ABS-CBN dahil nag-guest siya sa ‘It’s Showtime’ kasama si Kelvin na first time naman mapanood sa Kapamilya noontime show.

Ang guesting nila ay bahagi nga ng promotions ng ‘After All’ na mapapanood na sa mga sinehan simula February 28.

Bongga!

(Byx Almacen)