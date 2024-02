WALANG duda na isa sa may pinakamagandang mukha sa showbiz ang Kapamilya star na si Alexa Ilacad.

Sa katunayan, nagmukha talaga itong prinsesa sa ibinahagi ng aktres na napakagandang birthday photoshoot niya na disney princess ang peg.

Nakalugay ang buhok at naka-purple na gown ang Kapamilya star at talaga namang nagniningning sa nakapatong na korona sa kanyang ulo.

Noong February 26 ay 24 years old na ang Kapamilya star. Kabilang sa nag-surprise sa kanya ang napapabalitang boyfriend nito na si KD Estrada.

“Extra candle on the cake,” caption ni Alexa.

“Time to make a wish! #24th Thank you to everyone who greeted me!” dagdag niya.

Say ng isang faney, “Happy Birthday, our first Princess!!!!”

Hirit naman ng isa, “Real life princess you look so heavenly! Ethereal beauty!” (Issa Santiago)