LEVEL up na ang pagmonitor ng mga produktong pang-agrikultura at farm-to-market road (FMR) sa lalawigan ng Nueva Ecija.

Kamakailan, lumagda sa isang kasunduan ang Bureau of Agricultural and Fisheries Engineering (BAFE) at Philippine Space Agency (PhilSa) para sa paggamit ng space technology at satellite data para sa mabilis at mas epektibong pagsasaka at transportasyon.

Layon nito na mas mapahusay ang pamamahala sa mga produktong pang-agrikultura tulad ng mais at sibuyas pati na rin ang mga FMR sa nasabing probinsya.

“These are crucial for oversight agencies, particularly during emergencies like disasters and calamities, to enhance data collection,” ayon sa PhilSA.

Sa pamamagitan ng DigitalAgri Phase 1, na isang proyekto ng BAFE at PhilSA, magkakaroon ng modernong paraan ng pagkolekta, pagsusuri, at pagpapalaganap ng data.

Magbibigay din ito ng real-time na impormasyon sa sektor ng agrikultura at iba pang stakeholder.

Idiniin ng dalawang ahensiya na kailangan ang space-derived data para sa mas mahusay na pagpaplano at monitoring upang mapalakas ang seguridad sa pagkain at paglago ng ekonomiya ng bansa.